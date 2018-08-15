Balıkesir iş dünyasından ekonomik saldırılara karşı birlik mesajı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de AK Parti İl Başkanlığı’nın organize ettiği toplantıda bir araya gelen Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ile işadamları derneklerinin başkanları ABD’nin ekonomik saldırılarına karşı birlik mesajı verdi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, milletvekilleri, belediye başkanları, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ile işadamları derneklerinin başkanlarının katılımı ile basın toplantısı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen basın toplantısına AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Sinan Yırcalı, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, ilçe belediye başkanları ve işadamları derneklerinin başkanları katıldı. Toplantıda katılımcılar tek tek konuşarak, ABD’nin ekonomik saldırılarına karşı birlik mesajı verdi.

‘2023 HEDEFİNE DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ”

Toplantıda konuşmasına destek verenlere teşekkür ederek başlayan AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Balıkesirlilerin Türkiye’nin yeni milli mücadelesinde gereken sorumluluğu alacağını söyledi. Balıkesir’in her zaman milli mücadele dönemlerinde ön sıralarda yer aldığını belirten Demiraslan, “Milli mücadele döneminde emperyalist güçlere, 15 Temmuz gecesi milli iradeye darbe vurmaya kalkışanlara, Balıkesirliler meydanları doldurarak gereken cevabı vermişti. Döviz kuruyla ekonomik savaş başlatan hainler, topraklarında,18 yaşında Amerikan mandasına karşı çıkan Savaştepeli Tıbbiyeli Hikmet’i, daha 20\'sinde şehadete yürüyen Makbule Efe’yi, Kurtuluş Savaşı kahramanı Koca Seyit’i yetiştiren bu toprağın insanlarının \'Ya istiklal ya şehadet\' dediğini bir türlü anlayamamışlardır. Paşa Camisi kubbelerinin kurşunlarını söküp, cephane yapan ecdadın torunları bugün, döviz ve altınlarını bozdurarak ekonomik savaştaki yerlerini almışlardır. İnanıyorum ki, bu saldırıyı da atlatıp, 2023 hedefine, daha güçlü ve emin adımlarla yürüyeceğiz. Döviz, faiz ve rant lobisine boyun eğmeyeceğimizi, dost düşman herkes bilsin. Daha önce denediler, başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Katılımınız ve vatanseverliğiniz için sizleri ayrı ayrı kutluyorum. Bu savaşı inşallah hep birlikte kazanacağız” dedi.

Demirslan\'ın ardından katılımcılarda tek tek söz alarak birliktelik mesajı verdi. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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