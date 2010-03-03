Balıkesir İl Jandarma Komutanı'na Balyoz tutuklaması

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Murat Özçelik'in de tutuklandığı öğrenildi.



Zaman gazetesinin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi doğrultusunda Merkez Komutanlığı tarafından görevlendirilen özel bir ekibin, İl Jandarma Komutanı Özçelik'i gözaltına aldığı öğrenildi. Konutunda da arama yapılan Özçelik, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.



Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanları emekli Orgeneral Ergin Saygun ve emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli Korgeneral Emin Alan'ın da aralarında bulunduğu isimlerle birlikte "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Kurmay Albay Özçelik'in tutuklandığı öğrenildi.



Murat Özçelik, diğer komutanlarla iki ayrı dönemde tasarladığı öne sürülen darbe planlarıyla suçlanıyor. Özçelik, Van Asayiş Kolordu Komutanlığı bünyesinde görev yaparken yaklaşık bir yıl önce Balıkesir'e atanmıştı.