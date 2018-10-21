Balıkesir esnafından enflasyonla mücadeleye destek

BALIKESİR,(DHA) Hazine ve Maliye Bakanlığının “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” kapsamında enflasyona karşı yüzde 10 indirim kampanyası Balıkesir’de de Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğü ile başladı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Balıkesir Ticaret Odası’nın da yürüttüğü çalışmalar kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler hazırlatılan afişleri Balıkesir esnafına dağıtarak kampanyaya destek vermelerini istedi.

Yürütülen kampanya kapsamında açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, enflasyonla topyekûn mücadeleye ilk destek veren şehirlerden biri olduklarını belirterek, her zaman devletin ve milletin yanında duracaklarını söyledi.



HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ



Türkiye’nin 2001 yılında büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisiyle, oldukça kısa zamanda ekonomik kalkınmada çok önemli mesafe aldık. Son 16 yıl içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi hedefini engellemek için birçok uygulamaları gördük. 2011 yılında tüm makro dengelerin oturduğu artık dünyanın 10’uncu ekonomisine yaklaştığımız bir anda önce Gezi olayıyla, sonra 17-25 Aralık operasyonuyla emniyet ve hukuk darbesine maruz kaldık, asıl 15 Temmuz hain darbesini hiç ama hiç unutmamamız gerekiyor. Vatanımız için milletimiz için kutsallarımız için ‘biz de varız’ diyen karanlık geceyi aydınlığa çıkaran bir ülke, bir millet var. 15 Temmuzda muradına eremeyenler, Ağustos ayından itibaren milletin cebine dokunmak üzerine başlatılan spekülatif hareketleri kapsayan süreci yaşatıyorlar” dedi.



BALIKESİR’DE TOPYEKÜN MÜCADELE



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı enflasyon ile topyekün mücadele kapsamında Balıkesir’in topyekün mücadele verdiğinin altını çizen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Hazine ve Maliye Bakanımızın başlatmış olduğu kampanyayla makro dengedeki 81 ili ilgilendiren alanda enflasyonla mücadelenin fitili yakıldı. Yüzde 10 gönüllü olarak bu mücadelede ildeki sektör temsilcilerinin hızlı bir biçimde ‘ben de varım’ demesi çok önemliydi. Görüyorum ki, Balıkesir de topyekün mücadeleye başlamış durumda. Gerek Ticaret Odalarımız, gerekse esnaf teşkilatlarımız birlikte hareket ederek kampanyaya destek veriyorlar. Balıkesir tarihinde olduğu gibi ülkemize yönelen hangi tehdit olursa olsun tek vücut olmayı başarmış ve birçok kez tüm ülkeye örnek olmayı başarmıştır.”



HER DURUŞ BİR KAHRAMANLIKTIR

Üretimin ne kadar zorlu şartlar altında yapıldığının farkında olduklarını belirten Başkan Zekai Kafaoğlu, tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen bu kampanyaya destek veren üreticileri kutladığını söyledi. Kafaoğlu, “Ne kadar zor şartlarda ürettiğinizi biliyorum, ne kadar zor şartlarda rekabet ettiğinizi biliyorum. Bu kampanyaya destek veren üreticilerimiz ve esnaflarımız aslında bugün bir duruş, bir duygu gösteriyorlar. Birbirimize ne kadar sıkı bir biçimde bağlı olduğumuzu gösteriyoruz. Biz büyük bir milletiz, büyük bir millet olmak demek büyük kahramanlıklar demektir. Sizin bugünkü duruşunuz şehitlerimizin ruhuna uygun bir biçimde ‘ben de imkanlar ölçüsünde bir duruş gösteriyorum’ demektir. Bu çok kolay değil. Bir başkanınız olarak ben de bu duruşunuzun yanındayım, büyük fotoğrafa bakıldığında Dünya’ya şu mesaj veriliyor. Dünyanın en büyük 10’uncu ekonomisi hedefimiz hala devam ediyor. Siz ne yaparsanız yapın bizler güçlü bir biçimde kader birliği yaparak yolumuza devam edeceğiz” dedi.