14 ilde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında ara verilen yüz yüze eğitim köy okulları ve anaokullarında pazartesi başlanacaktı ancak yurt genelindeki çeşitli bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde yüz yüze eğitime ara verildi.

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.

TIKLAYIN: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi

Bursa

Bursa Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Balıkesir

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu.

Edirne

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

Sakarya

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Tekirdağ

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi.



Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti. Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu.

Kocaeli

Kocaeli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitilme başlamasına karar verilen okullarda eğitime 2 gün ara verilirken, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasına karar verildi.

Kocaeli Valiliği tarafından kent genelinde dün başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen okullarda eğitime 2 gün ara verilmesi kararı alındı. Ayrıca hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı belirtildi. Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son alınan meteoroloji verilerine göre, öğretmen ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmî, özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 Çarşamba gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız tüm ekipleriyle 24 saat görev başında olacak; sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."

Kütahya

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin ardından Kütahya'da yarın yüz yüze eğitim başlayacaktı, ancak kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde bir gün süreyle ertelenmiştir. Bu okullarımızda yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacaktır. Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bartın

Bartın’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul ve kurslarda eğitime 1 gün ara verilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de 1 gün süre ile izinli sayılmalarına karar verildi.

Bartın Valiliğince yapılan açıklamada, “Bartın’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak olan İlimiz genelindeki tüm okullarımızda ve kurslarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmesine, İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerimizin bir gün süre ile izinli sayılmalarına karar verildi” denildi.

Uşak

Uşak Valiliği, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim ve öğretime, etkili olması beklenilen kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildiği açıkladı.

Karabük

Karabük Valiliği kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimi bir gün süreyle erteledi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitim bir gün süreyle ertelendi. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.