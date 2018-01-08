Balıkesir Belediyesi'nden araç sahiplerine 3 bin lira ek gelir  

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) sistemine kayıtlı yaklaşık 700 araç sahibinden tahsis edilen yüzde 7\'lik komisyonu yüzde 5\'e indirdiklerini açıkladı. Böylece araç sahipleri yıllık araç başına 3 bin lira ek gelir elde edecek.

BTT ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sistemine kayıtlı olan toplu taşıma araçlarından alınan yüzde 7’lik kesinti yeni yılda yüzde 5’e düşürüldü. Araç sahiplerine yüzde 30’a denk gelen indirim ile birlikte yıllık ek 3 bin lira gelir elde edecek.

Sisteme kayıtlı araç sahipleri terminal ücreti ödemiyor. Ayrıca güzergah için belge harçlarında her yıl yüzde 75 indirim uygulanıyor. Tek taraflı olarak sözleşme fesih etme hakkını da elinde bulunduran araç sahiplerine bunların yanı sıra, devir işlemi ücretlerinde de yüzde 75 indirim yapılıyor.

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