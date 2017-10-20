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Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, aşure hayrına katıldı

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, bugün cuma namazından sonra taksicilerin aşure hayrına katıldı

20 Ekim 2017 19:49

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, bugün cuma namazından sonra taksicilerin aşure hayrına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, dün Avlu Projesi 2. Etap Temel Atma Töreni\'nde veda eder gibi bir konuşma yaptı.
\'İstifa\' kelimesi kullanmayan ve soruları da kabul etmeyen Uğur, temel atma töreninden sonra, Avlu Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen 3 bant bilardo şampiyonasını izledi. Başkan Uğur, bu sabah ise belediyedeki makamına geldi. Bir süre makamında kalan Başkan Uğur, sonra ayrıldı. Başkan Uğur, cuma namazından sonra, Plevne Mahallesi\'nde taksicilerin yaptığı aşure dağıtımına katıldı. İkram edilen aşureyi yedikten sonra buradan ayrıldı.

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