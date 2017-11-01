"Balıkesir Belediye Başkanı, hedef alınan kendisi değil de başkası olsaydı yine istifa eder miydi?"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası istendikten sonra gözyaşları içinde görevi bırakan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hakkında, "Hedef alınan kendisi değil de başkası olsaydı yine istifa eder miydi?" diye sordu.

TIKLAYIN: AKP'li başkan ağlayarak istifa etti: Tehdit ve baskılar aileme kadar ulaştı, külli iradeye teslim oluyorum!

Altaylı'nın "Basın tribünü ne kadar cazip!" başlığıyla (1 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Direnen adam” da istifa etti sonunda.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti’nin uzunca bir dönem teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yapmış olan isimdi Ahmet Edip Uğur.

İstifası istendiğinde yakın çevresine, “Bana bir suçlama yöneltsinler, istifa edeyim ve o suçlamaya yargıda yanıt vereyim. Ama ortada hiçbir suçlama yokken istifa et demek sanki gizli bir ayıbım varmış gibi algılanacak. Çoluğumuzun çocuğumuzun, çevremizin yüzüne nasıl bakarız. Kabahatimi açıklasınlar” dediği konuşuluyordu.

Sonunda dayanamayıp istifa etti.

Hem partisinden, hem başkanlığından.

Uğur’un sözlerini gazetelerde okursunuz. Burada tekrarlayacak değilim.

Benim için mesele şudur.

Uğur söylediklerinde haklı veya haksız olabilir.

Ancak hedef alınan kendisi değil de başkası olsaydı, istifası istenenler arasında yer almasaydı yine bu tepkiyi gösterip, yine partiyi eleştirip en azından partisinden istifa eder miydi, yoksa olan bitene seyirci mi kalırdı?

Elbette şimdi arayıp, “Yine tepki gösterirdim” diyecektir.

Peki inandırıcı olacak mıdır?