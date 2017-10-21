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Balıkesir Belediye Başkan, mantar eğitim programına katılmadı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasının istediğini söylediği belediye başkanları arasında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, bugün Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlene

21 Ekim 2017 18:19

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasının istediğini söylediği belediye başkanları arasında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, bugün Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 1\'inci Kazdağları Yaban Mantarı Eğitim Festivali\'nin açılış törenine, programında olmasına rağmen katılmadı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, dün gece bir düğün törenine katılıp nikah kıydı. Başkan Uğur, dün Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta ise, \"Serap ve Rasim çiftinin nikah akdini gerçekleştirdik. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum\" diye yazdı.
Başkan Uğur, bugün ise Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi\'nce Burhaniye\'nin Börezli Mahallesi\'ndeki Çiftçi Eğitim Merkezi\'nde düzenlenen ve 2 gün süreceği belirtilen Kazdağları Yaban Mantarı Eğitim Festivali\'nin açılış törenine, programında yer almasına rağmen katılmadı.

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