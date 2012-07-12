'Balıkçı'nın iddiasına göre; devlet yetkilileri Öcalan'la görüştü

Türk devleti ile Abdullah Öcalan arasında 26 Haziran'da "gizli görüşmelerin yapıldığı" iddia edildi.

Kuzey Irak’ta yayımlanan Rudaw gazetesine konuşan, Abdullah Öcalan’a yakınlığı ile tanınan “Balıkçı” lakaplı İlhami Işık, Öcalan ile “Türk devletinden bir heyet” arasında 26 Haziran’da İmralı’da bir görüşmenin gerçekleştiğini öne sürdü. Öcalan’ın Leyla Zana’nın açıklamalarını desteklediğini belirten “Balıkçı”, Öcalan’ın “halen Kürt sorununun çözümü için 7 maddeden oluşan bir yol haritasını yazmakla meşgul olduğunu” iddia etti.

ANKA'nın Vatan gazetesinde yer alan haberine göre; Rudaw gazetesi, “Türkiye ile Cezaevindeki PKK Lideri Arasında Gizli Görüşmelerin Yapıldığı Belirtiliyor” başlıklı haberinde “Abdullah Öcalan’a yakın bir kaynak, Rudaw’ya onun (Öcalan) ile Türk devleti arasında İmralı Adası’ndaki hücresinde bir görüşmenin gerçekleştiğini bildirdi” diye yazdı.



'Görüşme 26 Haziran'da yapıldı'



Bunun ardından Rudaw, “Balıkçı olarak da tanınan İlhami Işık, Rudaw’ya Türk devletinden bir heyetin 16 Haziran’da Öcalan’ı ziyaret ettiğini söyledi” dediği haberinde "Balıkçı o gün, Öcalan’ı ziyaret ediyordu ve bu ziyaret sırasında 'Öcalan eskisi gibi konuşmuyordu' dedi" diye yazdı.

Bu arada “Balıkçı”, Öcalan için “Halen Kürt sorununun çözümü için 7 maddeden oluşan bir yol haritasını yazmakla meşgul. Aynı zamanda Leyla Zana’nın açıklamalarını destekliyor” şeklinde konuştu. Öcalan ile Türk devleti arasındaki “görüşmeler” için “Balıkçı” ayrıca “Bu defa görüşmeler, daha uzun bir süre devam edecek, şiddet ve çatışmalar nedeniyle kesilmeyecek” sözlerini de kullandı.



Osman Öcalan: Devlet eş zamanlı olarak Zana ve Öcalan'la görüşüyor



Rudaw, haberinde ayrıca Abdüllah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın değerlendirmelerine de yer verdi. Osman Öcalan, Türk devletinin “eş zamanlı olarak Leyla Zana ve Öcalan ile görüşmeler yaptığına inandığını belirtirken “Çünkü Öcalan olmadan görüşmelerin mümkün olmayacağını biliyorlar” iddiasında bulundu.

Osman Öcalan, “Öcalan ile Türk devleti arasında gizli bir anlaşma mümkün çünkü Ocalan, çözümsüz kalamaz ve bu aşamada bir yol haritasını ortaya koyması lazım” görüşünü de öne sürdü. Zana’nın girişimine destek veren ve bir çözüm bulunmasına hizmet ettiğini söyleyen Osman Öcalan ayrıca “Zana’nın taleplerinin PKK ve BDP’nin taleplerinin aynısıdır ama onun talepleri bağımsız. Zana, girişimlerinin PKK veya BDP’ya karşı olarak yorumlanmasına izin vermemeli” ifadelerini de kullandı.

Rudaw, haberinde Osman Öcalan’a göre, Abdullah Öcalan tarafından onaylanan herhangi bir projenin PKK tarafından da onaylanacağını yazdıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan PKK’lı Seydi Fırat’ın, “Oslo’da barış görüşmeleri sürerse PKK silahlarını bırakacağına inandığı”nı da kaydetti. Fırat, Kuzey Irak’ta PKK’yı sılahı bırakması için ciddi çabaların yapıldığını, ABD’nin bu sürecin en büyük destekçisi olduğunu da öne sürdü.

Konuşulan “senaryolara” göre PKK’nın Ramazan başında bir ateşkesi ilan edeceğini ve barış sürdükçe silahlarını bırakacağını savunan Fırat, “Kalıcı bir silah bırakma konusu bu iki aşamadan sonra görüşülecek” iddiasında da bulundu.