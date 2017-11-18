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Balıkçının cesedi sahile vurdu

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde oturan 55 yaşındaki Mustafa Genç'in cesedi, sahilde bulundu

18 Kasım 2017 17:28

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga İlçesi\'nde oturan 55 yaşındaki Mustafa Genç\'in cesedi, sahilde bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan Genç\'in cesedi, otopsiye gönderildi.
Biga\'nın Karabiga Beldesi\'nde bir otel çalışanı, bu sabah kıyıya vurmuş erkek cesedini görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin Karabiga\'da balıkçı, 55 yaşındaki Mustafa Genç\'e ait olduğu belirlendi. Vücudunda bir kesici veya delici alet yarası bulunmayan Genç\'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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