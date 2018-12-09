Balıkçının bıçaklı servisi hem ilgi görüyor hem korkutuyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde balık restoranı işleten Kenan Yağın , burnunun üzerine üst üste dik şekilde koyduğu 3- 4 bıçağı taşıyarak servis yapıyor. Yağın'ın bıçaklı servisi, müşterilerin hem ilgisini çekiyor hem korkutuyor.

Yağın, ortaokul yıllarında cetvel tarzı aletleri burnunda taşıyarak o zamandan beri kendini geliştirdiğini söyleyerek şöyle dedi:



"Daha sonra bu işi bıçaklarla yapmaya çalışarak büyüttüm. Şimdi de 3 4 bıçağı burnumda rahatça taşıyabiliyorum. İnsanlara adrenalin dolu zamanlar yaşatmayı da seviyorum. Neden böyle bir şey yaptığımı da çok soruyorlar. Bu tür şeyleri yaşamayı ve heyacanı çok seviyorum. Sıradışı şeyler olduğu için hoşuma gidiyor. Servis yaparken korkan var, korkmayan var. Kimisi, 'Arkadaşımın arkasından bıçak taşıyarak bir çıksan da korkutsan' diyor, kimisi de 'Nişanlım gelecek, burada değişik biz servis kültürü olduğunu söyledim, bize şov yap' diyor. Telefonlarım hiç susmuyor. 'Bize de böyle servis yapar mısın? Abi 2-3 bıçakla servis yap, balta getirelim onunla da servis yap' diyen çok. Böyle denge sahibi bir oğlum var, o da 2-3 şişeyle ve bastonla bu şovu yapabiliyor. Türkiye'de ben tekim. Denge uzmanıyım. Bu tür şeyleri yapmayı seviyorum.''



İşlerinin iyi olduğunu anlatan Yağın, ''Eşim bu işe kızıyor ve böyle şeylere pek sıcak bakmıyor; ama biz yine de değişik bir tarz olsun diye yapıyoruz" dedi.



Restoran sahibinin şovunu ilgiyle izleyen müşterilerden Fatih Önen ise "Kenan abinin sık müşterilerinden biriyiz. İzlemeye alıştık" dedi. Hüseyin Öğreten ise ''Haftada 2 defa Kenan abimizin yanına geliyoruz balık yemeye. Böyle bir adrenalin hiç bir yerde yok. Çok korktuk. Eşim daha fazla korktu. Strese girdi; ama çok memnunuz. Kenan abimizin güler yüzü ve böyle bir şovu bizi mutlu ediyor. Bu Ankara'da bir ilk" diye konuştu.

(DHA)