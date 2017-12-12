Balıkçılıkta aşırı avlanma ve iklim değişikliği deniz kuşlarının türünü tehlikeye soktu

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde balıkçılıkta aşırı avlanma ve iklim değişikliği dünyanın en ikonik deniz kuşlarının türünü tehlikeye sokuyor.

Kara ayaklı martı kuşu ve sümsük kuşları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından oluşturulan türü tehlikede deniz kuşları listesine giren bir dizi deniz kuşu türünden sadece ikisi.

IUCN için çalışmayı yürüten ve kuş türlerinin koruması alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Birdlife International’ın küresel bilim koordinatörü olan Dr. Ian Burfield bu kuş türlerinin tehlikeye girmesinin daha büyük bir çevresel tehlikeye işaret ettiğini aktarıyor. Burfield “Kuşlar çok daha geniş bir ekosistemin sağlığına dair önemli bir göstergedir ve bu nedenle iyi incelenen bir konudur. Bir kuş türünün neslinin tükenmesi riski hemen eyleme geçilmesi gerektiğini gösteren bir alarm niteliğindedir” dedi.

Araştırmaya göre inceleme yapılan Birleşik Krallık’ın kuzeyinde bulunan adalarda kara ayaklı martı kuşlarının sayısı 2000 yılından bu yana yüzde 87 ila 96 düşüş kaydetti. Küresel olarak da deniz kuşlarının 1970’ten bu yana yüzde 40 azaldığı, bu sebeple deniz kuşlarının da artık nesli tükenen hayvanlar listesinde “kırılgan” kategorisine girdiği belirtiliyor.

Yine aynı araştırma Namibya ve Güney Afrika etrafında yaşayan sümsük kuşlarının 1950’den bu yana balıkçılıktaki aşırı avlanmanın neden olduğu gıda kıtlığı ve iklim değişikliği sebebiyle yüzde 50 azaldığını ortaya çıkardı.

Çalışmaya göre sarı göğüslü kiraz kuşunun nüfusundaki düşüş ise 2002’den bu yana yüzde 80’i buldu. Çin’de yasadışı yakalamalar sebebiyle gerçekleştiği iddia edilen bu düşüş sarı göğüslü kiraz kuşunu ise nesli tükenen hayvan türleri listesinde “en kritik tehlikede olan türler” kategorisine soktu.

Avrupa’da yapay yuvalama ve koruma düzenlemeleri sayesinde ise Dalmaçya pelikanlarının sayısında artış gözlemlenirken, Yeni Zelanda’da da iki kivi kuşu türünün sayısında artış kaydedildiği belirtiliyor.