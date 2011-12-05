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Ekonomi

Balıkçılık desteklenecek ANKARA (A.A)

05 Aralık 2011 20:00

-Balıkçılık desteklenecek ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, balıkçılığın gelişmesi ve sezonda avlanan balıkların değerlendirilmesi için, soğuk hava depolarını ve balık işleme tesislerini destekleme kapsamına aldıklarını bildirdi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya ve beraberindekiler, Eker'i makamında ziyaret etti. Özkaya'nın, balıkçılıkla ilgili taleplerini dinleyen Eker, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de su ürünleri üretiminin çok önemli olduğunu, bu nedenle Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü kurduklarını söyledi. Birden fazla kurumun görev alanında olan balıkçı barınaklarına ilişkin yeni bir model geliştirilmesi gerektiğini belirten Eker, balıkçılığın kayıt altına alınmasını da önemsediklerini vurguladı. Denizlerde stok çalışması yapılması konusuna da değinen Eker, geçmişte bölgesel olarak gerçekleştirilen bu çalışmaların yenilenmesi gerektiğini belirterek, ''Kendi sularımızda ne kadar stokumuz var, ne kadarı derin su balığı, ne kadarı yüzey balığı, ne kadarı göçmen balık, bu tespiti yapmak lazım. Bunu yaptığımız zaman balık avcılığını planlayacak hale geliriz'' dedi. Balıkçılığın gelişmesi ve sezonda avlanan balıkların değerlendirilmesi için, soğuk hava depolarını ve balık işleme tesislerini destekleme kapsamına aldıklarını bildiren Bakan Eker, soğuk hava deposu kurulmasına ayrı, kooperatif kurulmasına ayrı olmak üzere, 600 bin liraya kadar yüzde 50 hibe destek verdiklerini kaydetti.

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