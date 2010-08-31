-BALIKÇILARIN YENİ DÜŞMANI "KAYKAY" BURSA (A.A) - 31.08.2010 - Ağ ve tekne onarımlarını tamamlayan, işçilerini ayarlayan Marmara Bölgesi balıkçıları, denize açılacakları gece saatlerini beklemeye çekilirken, ''kaykay''ın geçen yıllarda olduğu gibi balığa ulaşmalarında en büyük engel olmasından korkuyor. Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dalarel, yaptığı açıklamada, Gemlik Körfezi ile birlikte Marmara Denizi'nden geçimini sağlayan balıkçıların, ''vira bismillah'' diyerek denize açılacağını söyledi. Yasağın 1 Eylül itibarıyla sona ereceğini anımsatan Dalarel, ağ ve tekne onarımlarını tamamlayan, işçilerini ayarlayan balıkçıların denize açılacağı gece saatlerini beklemeye başladığını anlattı. Dalarel, büyük maliyetlerle sezona hazırlanan balıkçıların heyecanla denize açılacağını belirterek, bu aşamada en büyük korkularının ''kaykay'' olduğunu anlattı. Beyaz jelimsi tabaka olan ''kaykay''ın ağlara ve teknelere büyük zarar verdiğini ifade eden Dalarel, şunları kaydetti: ''Son yıllarda 'kaykay'ın artmasıyla birlikte ağlarda oluşan hasarın boyutu büyüdü. Ağların onarımını yapanlar, günlük 50 lira yevmiye ile çalışıyor. Bu rakam küçük gibi görünüyor ancak büyük bir ağda 5-10 kişinin çalıştığını ve onarımının bir haftanın üzerinde yapıldığını hesaba katarsanız binlerce liralık maliyet ortaya çıkıyor. Ağ onarımı yapanların son 3 yıldır 'kaykay' sayesinde işleri açıldı. Teknelerin direklerinin bile yakılmasına yol açan bu jelimsi tabaka yüzünden balıkçılar, ciddi paralar harcayarak sezona hazırlandı. Umarız emekleri boşa çıkmaz.'' Dalarel, her yıl umutla hazırlandıkları sezondan ''kaykay'' yüzünden beklediklerini alamadıklarını belirterek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile üniversitelerden bu soruna çare bulmalarını istedi. -KAYKAY- Marmara Denizinde, bilim adamlarının bir deniz anası türünün sebep olduğunu bildirdikleri, balıkçıların ''salya'' veya ''kaykay'' diye adlandırdığı avlanmayı olanaksız hale getiren beyaz jelimsi tabaka, ağları ağırlaştırarak dibe doğru çekiyor ve gözeneklerini tıkıyor.