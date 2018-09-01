Balıkçılardan yeni kanun talebi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, 41 yıldır aynı su ürünleri kanunun kullanıldığını belirterek, kaçak avcılığa ağır cezalar getirecek yeni bir kanun taslağı hazırlanmasını istedi.

Nisan ayında denizlerde av yasağının başlamasıyla Egeli balıkçılar olarak tekneleri limanlara çektiklerini söyleyen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, 1 Eylül\'de başlayan sezon öncesi hummalı bir şekilde çalışmalar yaparak tekne ve ağları yenilediklerini dile getirdi. Yeni sezona hazır olduklarını ifade eden Çakan, \"Ne mutlu ki geçen yıl iyi bir avlanma sezonu geçirdik. Bu sene de denizlerimizin durumu iyi gözüküyor. Karadeniz\'de çok güzel palamut, Marmara\'da hamsi, Ege\'de ise sardalya ve kolyoz bol miktarda gözüküyor\" dedi. Sektörün potansiyelindeki artışa dikkat çeken Çakan, Türk sularındaki her 100 balıktan 10 tanesinin dünya sofralarını süslediğini ifade etti. Avcılık yaparken denizlerde doğal kaynakların da korunmasına önem verdiklerini anlatan Çakan, hem sürdürülebilirliği sağlamak, hem de balık tüketimini arttırmak istediklerini söyledi. Çakan, sağlıklı nesiller için balığa sofralarda daha çok yer verilmesi gerektiğini belirtti.

HERŞEY DEĞİŞTİ AMA KANUN AYNI KALDI

Sigortadan, kaçak avcılığa, kayıt dışılıktan denetimlere, pazarlamadan teşviklere kadar çok çeşitli sorunlarla mücadele ettiklerini söyleyen Mehmet Şahin Çakan, 41 yıldır aynı su ürünleri kanunun uygulamada olduğunu belirterek şunları anlattı:

\"Rahmetli Süleyman Demirel zamanında 1971 yılında revize edilen, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu halen uygulanıyor. Teknoloji gelişti, gemiler büyüdü, donanımlar arttı, çağ ilerledi, ama kanun aynı kanun. Bu kanunda kaçak avcılığın önü çok açık. Kaçak avcılığın cezası 1200 lira. Bu hiç caydırıcı değil. Oysa büyük bir rant var. Daha ağır bir cezası olsa, ruhsatı iptal edilse bir daha bu suç tekrarlanmaz. Denizdeki hırsızlığın önüne geçilmesini istiyoruz.\"

YÜZDE 1 KDV İSTEDİ

Denizde çalışan işçilerin, hiçbir sosyal güvenceye sahip olmadıklarını ifade eden Çakan, balıkçıların maddi ve manevi büyük ölçüde sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Her yıl ölümcül kazalarla karşılaşıldığını belirten Çakan, \"Denizde çalışan personelin bedel karşılığında sigorta yaptırılması konusunu Sayın Bakanımıza arz ettik. Konuyla ilgili SGK geri dönüş yaptı. Kısa zamanda bu sorunun da çözümleneceğine inancımız tam\" diye konuştu. Çakan son olarak KDV\'nin kesinlikle yüzde 1\'e indirilmesi gerektiğini savunarak, \"Tüm temel gıdalarda yüzde 1 KDV uygulanırken, sadece balıklarda yüzde 8 KDV geçerli. Bunun da yüzde 1\'e düşürülmesini istiyoruz\" dedi.



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