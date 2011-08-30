-Balıkçılar yarın "Vira Bismillah" diyecek BURSA (A.A) - 30.08.2011 - Bursa'da, hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül'de ''Vira Bismillah'' diyerek denize açılacak. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av yasağının bitmesine sadece bir gün kaldığını söyledi. Bursa, Balıkesir ve Yalova'daki balıkçıların sezon hazırlıklarını tamamladığını, teknelerinin bakım ve onarımlarını yaptırdığını, ağlarını yenilediğini belirten Yıldırım, ''Yarın gece, yani 1 Eylül'ün ilk dakikalarından itibaren 'vira Bismillah' diyerek denize açılacağız. Sabırsızlıkla sezonun açılmasını bekliyoruz'' dedi. Bu yıldan umutlu olduklarını vurgulayan Yıldırım, ağlarına büyük zarar veren ve balıkçılığı olumsuz etkileyen ''kaykay''ın bu yıl da görünmediğini, özellikle hamsi ve palamutta bolluk beklediklerini anlattı. Yıldırım, sezon öncesi tek sorunlarının artan mazot fiyatları olduğunu dile getirerek, ''Geçen yıl 1,25 ile 1,28 lira arasında olan mazotun litresi, bu yıl 2 lira oldu. Yüksek fiyat maliyetlerimizi oldukça yükseltecek'' diye konuştu.