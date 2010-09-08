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Ekonomi

BALIKÇILAR HAVALARIN SOĞUMASINI BEKLİYOR TRABZON (A.A)

08 Eylül 2010 14:00

-BALIKÇILAR HAVALARIN SOĞUMASINI BEKLİYOR TRABZON (A.A) - 08.09.2010 - Av yasağının sona erdiği 1 Eylül gece yarısı ''vira bismillah'' diyerek denize açılan balıkçılar, bir haftadan beri Doğu Karadeniz'de sürdürdükleri balık avında havaların sıcak olmasından dolayı istedikleri verimi alamadılar. Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, yaptığı açıklamada, balıkçıların Karadeniz'de yeni av sezonuna umutla başladığını, sezonun ilk haftası olmasına rağmen avlanan balık miktarının umut verici olduğunu, ancak yeterli olmadığını söyledi. Hava sıcaklıklarının, dolayısıyla da deniz suyu sıcaklığının geçmiş yıllara oranla yüksek seyrettiğini, bu nedenle balıkların daha soğuk olduğu için derin sularda bulunduğunu, yemlenmek için de yukarı çıkmadığını belirten Mutlu, ''Tek umudumuz önümüzdeki on günde sıcakların düşmesi'' dedi. Balıkçıların Samsun ve Sinop açıklarında palamut avladığını dile getiren Mutlu, ''Balıkçılarla yaptığımız görüşmelerde o bölgede bol miktarda palamut bulunduğunu öğrendik. Dün bir teknemiz yaklaşık 300 kasa palamut yakaladı. Ama tabii ki şu anda balıkçının tek beklentisi, havaların soğuması ve av miktarının da artması'' diye konuştu.

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