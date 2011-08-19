-Balıkçılar gün sayıyor TRABZON (A.A) - 19.08.2011 - Eylül ayıyla birlikte sona erecek av yasağı öncesi Doğu Karadeniz'deki balıkçılar, hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 8 ay sürecek av sezonunda sıkıntı yaşamak istemeyen balıkçılar, ağ tamirinden gemi bakımına kadar tüm hazırlıklarını yetiştirmek için gayret gösteriyor. Doğu Karadeniz Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede 100'e yakın büyük tekneyle av sezonuna hazırlandıklarını belirtti. Büyük balıkçı teknelerinde 1 Eylül'de başlayacak ve Karadeniz'in hırçın dalgalarında 8 ay devam edecek yeni av sezonu öncesi bakım, onarım, ağ bakımı, tekne bakımı, boya gibi hazırlıkların sürdüğünü belirten Mutlu, ''Temennimiz, yapılacak hazırlıklarla sorunsuz bir sezonun geçmesi, bol av olması ve herkesin rızkını almasıdır'' dedi. Yeni sezon için umutlu olduklarını vurgulayan Mutlu, ''Görüntüler güzel, oltaya balık vuruyor. Palamut fena değil. Ekim sonuna kadar palamut ile istavrit avlanacak. Umutluyuz' diye konuştu. Akçaabat Balıkçı Barınağında hazırlığını sürdüren Çakırlar Balıkçılık'tan Barış Çakır, hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini belirterek, ''1 Eylül geldiğinde 'vira bismillah' deyip denize açılacağız inşallah. Denizin altından alınan ağaç, taş yırtığı oluyor ağlarda. Onları onarıyoruz' dedi. Geçen yıl av olarak umduklarını bulamadıklarını anlatan Çakır, ''İnşallah bu sene görünenlere göre bereket var denizde. Kısmetimizi arayacağız'' diye konuştu. -20 tonluk ağ elden geçiyor- Ağ dikimi gerçekleştiren 15 yıllık balıkçı Murat Memiş ise 15 senelik tayfa olduğunu vurgulayarak, ''Ağlara tamirat yapıyoruz. Kış boyu, sezon boyu yırtılan ağları tamir ediyoruz. Gruplar halinde gerçekleştiriyoruz bu çalışmayı. Şu anda bazı arkadaşlarımız sezon yaklaştığı için ailelerinin yanına gitti. İki ay önce başladık. Şu anda bir geminin ağını tamir ediyoruz. Kurşunu, mantarıyla birlikte yaklaşık 20 tonluk bu ağ elden geçecek'' diye konuştu. Denizde balıkçı teknesinin çok olduğunu, kota gelmesi gerektiğini anlatan Memiş, ''Aşırı avlanma var. Kayıklara tonajlarına göre kota gelmesi lazım'' dedi. Gemi ustası Ahmet Kürşat Ayar da İstanbul'dan bu yıl getirtilen bir gemiyi Karadeniz şartlarına hazırladıklarını dile getirerek, ''Gemi üzerinde yenilikler yapılacak. İstanbul ile buranın avlanma metotları farklı. Gemide ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Cihazlar, sonar dip radarı, sapan makaraları takıyoruz. Sezon başlayınca bir aksilik olmasın diye yeniden dizayn yapıyoruz' diye konuştu.