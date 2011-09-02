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Ekonomi

Balıkçılar eli boş döndü  SAKARYA (A.A)

02 Eylül 2011 15:54

-Balıkçılar eli boş döndü  SAKARYA (A.A) - 02.09.2011 - Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Sezer, dün başlayan yeni av sezonunda büyük bir beklenti olmasına rağmen, kooperatife kayıtlı 143 balıkçı teknesinin palamut sürülerine rastlamayamadığını söyledi. Sezer, temmuz ve ağustos ayında Karadeniz'deki bazı göstergelerin av sezonunda palamudun bol olacağına işaret ettiğini kaydetti. Balıkçı teknelerinin av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açıldıklarını ifade eden Sezer, şunları söyledi:  ''Av sezonunda büyük bir beklenti olmasına rağmen, kooperatifimize kayıtlı 143 balıkçı teknesi henüz palamut sürülerine rastlayamadı. Şu ana kadar ses seda yok. Hiçbir teknemiz balığa saramadı, balık da göremediler. Teknelerimiz denizde. Göstergeler palamudun bol olacağı yönündeydi ama şu ana kadar balığa saramadılar. Balığa rastlanmaması pek normal bir durum değil. Mutlaka balığa rastlanması lazımdı. Sanıyorum rüzgarın da etkisiyle balık açık denize gitti.  Veriler çok iyi, inşallah sezon çok iyi geçecek diye bekliyoruz. Palamudu temmuz ve ağustos ayında farklı büyüklüklerde sürüler halinde gördük. Palamudun değişik boylarda olması, değişik analardan yumurtlanmış veya değişik zamanlarda yumurta dökmüş balık anlamına geliyor. Bu, sezonun iyi geçeceği anlamına geliyor. Sezonun iyi geçmesi lazım, ümitliyiz. Bu balık bir taraftan düşecek, mutlaka olması lazım, beklenti o yönde.'' 

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