Balıkçı teknesi ile Yunan Adası'na kaçış, sahil güvenliğe takıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yasa dışı yollardan balıkçı teknesi ile Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalışan 26\'sı yabancı uyruklu 33 kaçak ile 3 Türk organizatör, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 03.30 sıralarında, Çelebi Adası açıklarındaki balıkçı teknesinden şüphelenip, durdurmak istedi. Ancak, teknenin kaptanı, \'Dur\' ihtarına rağmen seyrine devam edip, açık denize Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine sahil güvenlik botu, balıkçı teknesinin önünü keserek, durdurdu. Teknedeki arama 26\'sı Afganistan, 7\'si Türk uyruklu toplam 33 kaçak ile organizatör oldukları ileri sürülen 3 Türk yakalandı. Organizatörlere kendilerini İstanköy Adası\'na götürmeleri için kişi başı 2 bin dolar verdikleri belirlenen kaçakların İstanbul\'dan geldikleri ve Bitez Sahili\'nden denize açıldıkları öğrenildi.

Sahil Güvenlik Botu\'na alınarak kurtarılan kaçaklar, Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na getirilip, insani yardım yapıldı. Kaçaklar ve 3 organizatör, daha sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Kaçkalardan yabancı uyruklu olan 26\'sı kimlik tespitlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne gönderildi. Türk vatandaşı olan 7 kaçak ile 3 organizatörün işlemlerinin ise halen sürdüğü bildirildi. Polis, kaçakları getiren minibüslerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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