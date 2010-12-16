-BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 27 KİŞİ KAYIP PEKİN (A.A) - 16.12.2010 - Güney Çin denizinde, Vietnam bandıralı bir balıkçı teknesinin batması sonucu 27 balıkçının kaybolduğu bildirildi. Yeni Çin haber ajansının haberinde, "Phu Tan" adlı teknedeki balıkçıların milliyetleri hakkında bilgi verilmedi. Teknenin battığı bölgede hava şartlarının kötü olduğu, bir kurtarma gemisinin bölgeye gönderildiği belirtildi. Bu arada, Vietnam arama ve kurtarma servisinden bir yetkili, söz konusu teknenin Vietnam'a ait bir yük gemisi olduğunu, gemide 25 mürettebat ve iki yolcu bulunduğunu söyledi.