Balıkçı teknesi alabora oldu: 20 kayıp

Japon Denizi'nde bir Rus balıkçı teknesinin alabora olduğu, geminin mürettebatındaki Rus ve Endonezyalı 20 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Rus acil durum yetkilileri, bölgeden geçen bir yük gemisi tarafından gemi mürettebatındaki 10 kişinin cankurtaran botu içinde bulunarak kurtarıldığını, 20 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

"Shans-101" adlı balıkçı teknesinin sahibinin gemi mürettebatıyla iletişime geçememesinin ardından kayıp ihbarında bulunduğuna değinen yetkililer, havadan ve denizden arama çalışmaları yapıldığını ve teknenin Rusya'nın Pasifik kıyılarında alabora olmuş bir halde bulunduğunu kaydetti.

Yetkililer, yük gemisi tarafından cankurtaran botu içinde kurtarılan denizcilerin 6'sının Rus, 4'ünün Endonezyalı olduğunu, kayıp mürettebatın ise 13'ünün Rus, 7'sinin Endonezyalı olduğunu sözlerine ekledi.