-BALIKÇI LOKANTALARININ YIKIMINDA GERGİNLİK ANTALYA (A.A) - 15.10.2010 - Antalya'nın merkez Aksu ilçesindeki Kundu bölgesinde, Aksu Çayı'nın denize döküldüğü yerde bulunan ahşap balıkçı lokantalarının yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Bu sabah iskan ve işletme ruhsatı olmayan balıkçı lokantalarının yıkımı için bölgeye belediye ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Bir otelin yanındaki balıkçı lokantalarının sahipleri, yıkım için bölgeye gelen ekiplere tepki gösterdiler. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, iş yerine benzin dökerek ateşe verirken, bir başka iş yeri sahibi de lokantasının çeşitli yerlerine bidonla benzin dökerek yakacağı tehdidinde bulundu. Bazı iş yeri sahiplerinin ise ekiplere tepki göstermekle birlikte eşyalarını boşalttığı, yıkım sırada bazı iş yeri sahiplerinin ve yakınlarının da baygınlık geçirdiği görüldü. Bölgedeki yıkım çalışması devam ediyor.