Balıkçı kardeşler, bir gecede 2 bin 400 palamut yakaladı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde, balıkçı Barbaros- Levent Denizden kardeşlerin ağlarına bir gecede 2 bin 400 palamut takıldı.

Gelibolu\'da balıkçılık yapan Barbaros ve Levent Denizden kardeşler, \'Üç-El\' isimli tekneleriyle dün gece Galata Köyü açıklarında palamut avına çıktı. İki kardeş, bir gecede 2 bin 400 palamut yakaladı. Av yasağının 1 Eylül\'de sona ermesiyle tekrar denize açıldıklarını; ancak uzun zamandır ağlarına böyle palamut sürüsü takılmadığını belirten Barbaros Denizden, \"Gece yarısından sonra balık avına çıktık. Boğazda karşılaştığımız palamut sürüsüne ağ attık. Uzun süren uğraşlar sonrası ağlarımızı toplamaya başladık. Ağların ağırlığı, yüzümüzü güldürdü. Balığın çok oluşu, hepimizi sevindirdi. Uzun zamandır, bu kadar çok balık tutmamıştık. Yanımızda çalışan arkadaşlarımızın da yüzü güldü. Allah, bereket versin\" dedi.



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