T24 LogoT24 Logo
Gündem

BALIKÇI AĞINA MAYIN TAKILDI ARTVİN (A.A)

22 Aralık 2010 19:22

-BALIKÇI AĞINA MAYIN TAKILDI ARTVİN (A.A) - 22.12.2010 - Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına, 150 kilogram ağırlığında mayın takıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hopa ile Kemalpaşa beldesi arasında, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta avlanan balıkçılar, ağlarına takılan ağır bir cismi tekneye çıkardı. Mayın olduğundan şüphelendikleri cismi Hopa Limanı'na getiren balıkçılar güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemede, 150 kilogram ağırlığında, üzeri midyelerle kaplı cismin mayın olduğu anlaşıldı.  Çevre emniyeti alındıktan sonra limanın mendirek bölümüne konulan mayının, yarın uzman ekiplerce inceleneceği ardından ne şekilde imha edileceğine karar verileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24