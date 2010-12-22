-BALIKÇI AĞINA MAYIN TAKILDI ARTVİN (A.A) - 22.12.2010 - Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına, 150 kilogram ağırlığında mayın takıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hopa ile Kemalpaşa beldesi arasında, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta avlanan balıkçılar, ağlarına takılan ağır bir cismi tekneye çıkardı. Mayın olduğundan şüphelendikleri cismi Hopa Limanı'na getiren balıkçılar güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemede, 150 kilogram ağırlığında, üzeri midyelerle kaplı cismin mayın olduğu anlaşıldı. Çevre emniyeti alındıktan sonra limanın mendirek bölümüne konulan mayının, yarın uzman ekiplerce inceleneceği ardından ne şekilde imha edileceğine karar verileceği bildirildi.