Balık zam rekortmeni oldu

İstanbul'da geçen ay fiyatı en fazla artan ürün salatalık oldu. Yıllık bazda da balık, yüzde 89,83 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2008 Aralık ayında ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı.



Aralık ayında fiyatlarında artış görülen madde sayısı 70 oldu. Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan salatalık yüzde 16,81 oranıyla fiyatı en fazla artan ürün olurken, bunu yüzde 15,86 ile yaş üzüm, yüzde 10,81 ile linyit kömürü ve yüzde 9,91 ile taze fasulye izledi.



Yıllık bazda gıda harcamaları grubunda yer alan balık, geçen ay itibariyle, arz düşüklüğüne bağlı olarak yüzde 89,83 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu. Yıllık bazda mercimeğin fiyatı yüzde 82,58, bulgurun fiyatı yüzde 67,87 ve pirincin fiyatı yüzde 56,82 oranında arttı.



Fiyatı en fazla azalan ürün çocuk eşofmanı oldu



Aralık ayında, toplam 58 maddenin fiyatı ise azaldı. Sezon indirimlerinin geçen ay itibariyle devreye girmesinden dolayı giyim harcamaları grubunda yer alan çocuk eşofmanı yüzde 23,75 oranındaki düşüşle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.



Çocuk eşofmanını, yüzde 22,38 ile kadın tayyörü, yüzde 21,98 ile erkek ceketi ve yüzde 21,65 ile kadın giyiminde etek izledi.



2008 Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla azalış görülen fiyat, yüzde 32,83 ile yine çocuk eşofmanı oldu.



Fiyatlarında yıllık bazda en çok düşüş gözlenen diğer ürünler yüzde 32,02 oranıyla erkek takım elbisesi, yüzde 32 oranıyla erkek süveteri ve yüzde 30,67 oranıyla Boğaziçi Köprüsü otomobil geçiş ücreti olarak sıralandı.

