T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BALIK YİNE REVAÇTA BURSA (A.A)

21 Kasım 2010 13:36

-BALIK YİNE REVAÇTA BURSA (A.A) - 21.11.2010 - Kurban Bayramının hemen sonrası olmasına rağmen hamsi başta olmak üzere balık büyük talep görürken, ençok talep edilen balık sıralamasında, 3 liralık fiyatıyla hamsi birinci sırada bulunuyor. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Kabakçı, Marmara Denizinde hamsi bolluğu yaşandığını söyledi. Balıkçıların hamsiyle yüzünün güldüğünü ifade eden Kabakçı, ''Fazla çıkması fiyatları düşürdü. Hamsinin kilosu perakendede 3 liraya kadar düştü. Kurban Bayramının hemen sonrası olmasına rağmen balık yine revaçta ve büyük talep görüyor'' dedi. Öte yandan pazar ve çarşıdaki balık tezgahlarında da hafta sonlarında oldukça yoğunluk yaşanıyor. Barbun, büyüklüğüne göre 6 ile 20 lira arasında satılırken, çupra 12-15, çinekop 12-18, istavrit 8-10 ve levrek ise 10-12 lira arasında alıcı buluyor. Vatandaşlar, düşük fiyatları nedeniyle en fazla hamsi ve barbuna ilgi gösterirken, ''mevsim balığı'' olarak nitelendirilen istavrit de büyük ilgi görüyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24