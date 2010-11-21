-BALIK YİNE REVAÇTA BURSA (A.A) - 21.11.2010 - Kurban Bayramının hemen sonrası olmasına rağmen hamsi başta olmak üzere balık büyük talep görürken, ençok talep edilen balık sıralamasında, 3 liralık fiyatıyla hamsi birinci sırada bulunuyor. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Kabakçı, Marmara Denizinde hamsi bolluğu yaşandığını söyledi. Balıkçıların hamsiyle yüzünün güldüğünü ifade eden Kabakçı, ''Fazla çıkması fiyatları düşürdü. Hamsinin kilosu perakendede 3 liraya kadar düştü. Kurban Bayramının hemen sonrası olmasına rağmen balık yine revaçta ve büyük talep görüyor'' dedi. Öte yandan pazar ve çarşıdaki balık tezgahlarında da hafta sonlarında oldukça yoğunluk yaşanıyor. Barbun, büyüklüğüne göre 6 ile 20 lira arasında satılırken, çupra 12-15, çinekop 12-18, istavrit 8-10 ve levrek ise 10-12 lira arasında alıcı buluyor. Vatandaşlar, düşük fiyatları nedeniyle en fazla hamsi ve barbuna ilgi gösterirken, ''mevsim balığı'' olarak nitelendirilen istavrit de büyük ilgi görüyor.