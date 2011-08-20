T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balık tutmaya giden çocuk boğuldu ESKİŞEHİR (A.A)

20 Ağustos 2011 16:42

-Balık tutmaya giden çocuk boğuldu ESKİŞEHİR (A.A) - 20.08.2011 - Eskişehir'de, 13 yaşındaki çocuk babasıyla balık tutmak için gittiği Porsuk Çayı'nda boğuldu.  Alınan bilgiye göre, Eti Maden İşletmeleri İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Semih Öztürk (13), babası Şaban Öztürk ile Gökmeydan Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkı'ndan geçen Porsuk Çayı'na balık tutmak için gitti. Bir süre sonra oğlunun parkta olmadığını gören baba, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, parkta Öztürk'ü aramaya başladı. Öztürk'ün Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıç ekibine haber verdi.  Dalgıçların uzun süren araştırmaları sonucu Öztürk'ün cesedine ulaşıldı.  Öztürk'ün Porsuk Çayı'ndan çıkarılan cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24