-Balık tutmaya giden çocuk boğuldu ESKİŞEHİR (A.A) - 20.08.2011 - Eskişehir'de, 13 yaşındaki çocuk babasıyla balık tutmak için gittiği Porsuk Çayı'nda boğuldu. Alınan bilgiye göre, Eti Maden İşletmeleri İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Semih Öztürk (13), babası Şaban Öztürk ile Gökmeydan Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkı'ndan geçen Porsuk Çayı'na balık tutmak için gitti. Bir süre sonra oğlunun parkta olmadığını gören baba, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, parkta Öztürk'ü aramaya başladı. Öztürk'ün Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıç ekibine haber verdi. Dalgıçların uzun süren araştırmaları sonucu Öztürk'ün cesedine ulaşıldı. Öztürk'ün Porsuk Çayı'ndan çıkarılan cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.