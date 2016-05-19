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Balık tutmak isteyen imam öldü!

49 yaşındaki cami imamı balık tutmak için kullandığı alüminyum çubuğun elektrik hattına değmesi sonucu hayatını kaybetti

19 Mayıs 2016 02:21

Antalya Manavgat ilçesinin, Oymapınar Mahallesi’ndeki Baraj Camii’nin imamı Mehmet Çiftçi (49) balık tutmak için Oymapınar Baraj Gölü kıyısına geldi. Saat 15.00 sıralarında gölde balık tutan Çiftçi, kendi yaptığı 4 metrelik alüminyum oltayı suya atarken, üstünden geçen yüksek gerilim hattına ait tellere temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan Çiftçi’yi baraj çalışanları fark etti.

Hürriyet'in haberine göre, barajda görevli sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Çiftçi, olay yerine çağrılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çiftçi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Baraj Camii’nde 4 yıldır görev yapan Çiftçi’nin evli ve 2’si kız 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

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