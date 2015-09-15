Balık tutmak için attığı oltaya el bombası takıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, balık tutmak için Atatürk Baraj Gölü'ne giden gencin oltasına el bombası takıldı. Patlamadığı belirlenen bomba, polisler tarafından imha edildi.

Ailesi ile birlikte dün Atatürk Baraj Gölü kıyısındaki Bozova'nın Çatak bölgesinde piknik yapmaya giden Halil Alkış'ın oltasına el bombası takıldı. İhbar üzerine baraj gölü kıyısına gelen polis, patlamadığını belirlediği el bombasını patlatarak imha etti. DHA'nın haberine göre, el bombasının baraj gölüne kim tarafından atıldığı araştırılıyor.