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Balık tutarken oltası yüksek gerilim hattına takıldı, öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, balık tutarken oltası yüksek gerilim hattına temas eden bir kişi hayatını kaybetti

02 Aralık 2012 22:09

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balık avladığı sırada oltası yüksek gerilim hattına takılan 52 yaşındaki Hasan Gökmeydan, elektirik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Her hafta sonu Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait araziye yakın bir bölgede balık tutan Hasan Gökmeydan, oltasını daha uzağa fırlatmak için kamışını yükseğe kaldırdığı sırada, oltası yüksek gerilim hattına temas etti. Gökmeydan, oltasının 5.5 metre yükseklikteki trenlere enerji sağlayan yüksek gelirim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak öldü.

Polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde  Gökmeydan'ın  kömürleşmiş cesediyle karşılaştı. Tanınmaz haldeki kişinin kimlik tespiti için polisler araştırma yaparken, ağabeyini merak edip, aramaya çıkan Yusuf Gökmeydan olay yerine geldi. Yusuf Gökmeydan, direğe kilitli bisikleti görünce ölen kişinin ağabeyi Hasan Gökmeydan olduğunu anlayıp, sinir krizleri geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekibi, olayın yaşandığı yeri güvenlik çemberine alırken, çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.

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