T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balık tutarken kalp krizinden öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, Dursun Yıldız (75), oltayla balık tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

23 Nisan 2018 18:16

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Karpuzlu ilçesinde, Dursun Yıldız (75), oltayla balık tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Karpuzlu\'da çiftçilik yapan, 5 çocuk babası olan Dursun Yıldız, bugün arkadaşı Ömer Ersoy\'la birlikte Yaylakavak Barajı\'na oltayla balık tutmaya gitti. Oltayı baraj göletine sallayıp, beklemeye başlayan Yıldız, bir süre sonra aniden fenalaştı. Arkadaşı tarafından yakındaki bir ağacın gölgesine taşınan Yıldız, burada hareketsiz kaldı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldız\'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi Çine Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN KarpuzluDursun YıldızKarpuzluErsoyYaylakavak BarajıOltayıYıldızArkadaşıArkadaşınınDevlet Hastanesi MorguFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24