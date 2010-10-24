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BALIK TUTAN POLİS MEMURU, SUYA DÜŞEREK BOĞULDU ELAZIĞ (A.A)

24 Ekim 2010 18:56

-BALIK TUTAN POLİS MEMURU, SUYA DÜŞEREK BOĞULDU ELAZIĞ (A.A) - 24.10.2010 - Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'nde balık tutan polis memuru,  suya düşerek boğuldu. Alınan bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü KOM'da görevli polis memuru Mustafa Yıldırım (31), üç polis arkadaşıyla birlikte balık tutmak üzere geldiği Keban Deresi HES Barajı İle Fırat Nehri'nin kesiştiği alanda dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılarak kaybolan Yıldırım, arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen Elazığ Emniyet Müdürlüğü dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı.  Yapılan muayenede öldüğü belirlenen evli ve iki çocuk babası Yıldırım'ın kısa bir süre önce askerden geldiği, ikinci çocuğunun ise 10 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.  Keban Kaymakamı Ahmet Arık ile Elazığ Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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