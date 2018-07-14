Balık ölümleri ve trafik kazalarına tepki gösteren tatilcilerden yol kapama eylemi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki tatilciler balık ölümleri ve trafik kazalarını protesto etti. Tatilciler, tepkilerini sahil yolunu trafiğe kapatarak gösterdi. Jandarmanın yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, tatilciler çevre kirliliği ve trafik kazalarına karşı önlem alınmasını istedi.

Burhaniye ilçesindeki İMKO ve Or-Jan tatil siteleri yakınında akan Kadıncık Deresi'nde yaşanan kirlilik nedeniyle balık ölümleri başladı. Yine aynı sitelerin önünden geçen Ören ve Akçay sahil yolunda meydana gelen kazalarda, 2 kişi yaşamına kaybetti. Üst üste yaşanan kazalar ve çevre kirliliği, site sakinlerini isyan ettirdi. Hazırladıkları dövizlerle Ören-Akçay sahil yolunda buluşan tatilciler, bir süreliğine sahil yolunu trafiğe kapattı. Jandarmanı yoğun önlem aldığı eylem sırasında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



İMKO Tail Sitesi Başkanı Ali Uysal, dere kirliliği ve yolda meydana gelen kazalar için ayrı ayrı basın açıklaması yaptı. Uysal, şunları kaydetti:

"Kadıncık Deresindeki çevre kirliliği, yol üzerindeki menfezin kapalı olması nedeniyle, denizle bağlantısının kesilmesi üzerine yaşandı. Sirkülasyonun sağlanamaması canlı ölümlerine sebep oldu. Bugünkü eylemimiz, buradaki basın açıklamamamız, sorunu iletmek ve sesimizi duyurmak içindi. Yine de duyarlı Burhaniye Belediye Başkanı ve ekibine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Çünkü, bu sabahtan itibaren derenin ağzını açmak için çalışma başlatıldı. İkinci bir konu, Ören-Akçay yolu, ölüm yolu haline geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ivedi bu yolun karayolu kurallarına göre dizayn edilmesini istiyoruz. Gencecik insanlarımızın bir daha ölmemesini bütün site sakinleri adına yetkililerden talep ediyoruz."



Or-Jan Tatil Sitesi Başkanı Fikri Eraslan da, 9 yıldır seslerini duyuramadıklarını, derenin giderek kirlenip, balık ölümlerinin arttığını belirtti. Eraslan, "En son dediler ki; orası sit alanı, oraya biz dokunamayız. Halbuki biz sit alanındaki balıkların yaşaması için uğraş veriyoruz. Derenin ilerisi denize kapalı. Denizden gelen kumlar, alüvyonlar nedeniyle derenin ağzı kapandı. Balıklar denize gidip gelemiyorlar" diye konuştu.



Tatilci Ayhan Kahraman ise "Bu çevre katliamına yetkililerin 'dur' demesini bekliyoruz. Yani manzara içler acısı. Bütün canlılar hayatını kaybediyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.