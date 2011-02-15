-BALIK DEĞİL, KAÇAK SİGARA YÜKLÜ SAMSUN (A.A) - 15.02.2011 - Samsun'un Canik ilçesinde bir balıkçı teknesinden kamyona yüklenmek istenen 458 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Belediyeevleri Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında bir balıkçı teknesinden, kamyona kaçak sigara yüklendiği ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, söz konusu tekne ve kamyona baskın düzenledi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı değişik markalarda toplam 458 bin paket sigara bulundu. Olayla ilgili Selahattin D, Tarık T, Ramazan K, Bahattin D, Fevzi M, Kadir Ö. ve Mehmet U. gözaltına alındı. Ele geçen sigaralar ise Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.