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Balık çiftliğinde vurgun yiyen dalgıç öldü

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Güllük körfezinde bulunan bir balık çiftliğinde dalış yapan üç dalgıçtan biri vurgun yiyerek yaşamını yitirdi

19 Mart 2018 01:04

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki Güllük körfezinde bulunan bir balık çiftliğinde dalış yapan üç dalgıçtan biri vurgun yiyerek yaşamını yitirdi. Onu kurtarmayan çalışırken de vurgun yiyen 2 dalgıç da hastaneye kaldırıldı.
Güllük Körfezi\'ndeki çiftlikte dalgıçlık yapan Yusuf Vefa Sirkeci, sabah saatlerinde tesisteki ağ sistemini kontrol etmek için 2 dalgıç arkadaşı ile denize daldı. Balık çiftliği ağlarını kontrol etmek için dalış yapan ve yaklaşık 45 metrede vurgun yiyerek fenalaşan Sirkeci\'nin durumunu fark eden arkadaşları, genç adamı su yüzüne çıkardı. Buradan tekneye alınan dalgıç karada bekleyen ambulansa alındı. Sağlık ekipleri denizdeyken kalbi durduğu bildirilen dalgıcın kalbini tekrar çalıştırabilmek için hastaneye gidene kadar kalp masajı yaptı. Ardından Bodrum Devlet Hastanesi\'nde de Sirkeci\'yi hayata döndürebilmek için uzun süre çaba sarf edildi, fakat çabalar sonuçsuz kaldı. Hastanenin morguna kaldırılan Sirkeci\'nin cenazesi polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu\'na yollandı. 
Yusuf Vefa Sirkeci\'yi kurtarmak isterken basınçtan etkilenen 2 dalgıç ise tedbir amaçlı önce Milas\'a, ardından da İzmir\'e sevk edildi. Dalgıçların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. 
Bu arada Sirkeci\'nin dalış takımlarına Sahil Güvenlik ekiplerince incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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