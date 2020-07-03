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Balık çiftliği çalışanlarının kaldığı lojmana silahlı saldırı: 2 ölü

03 Temmuz 2020 14:19

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu (26), kaldıkları lojmanda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 2 Yanik ve Serdaroğlu hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinin lojmanına, gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda balık çiftliği çalışanlarından Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Yanik, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölen iki kişinin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlattı.

 

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