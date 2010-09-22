-BALIK BOL, FİYATI UCUZ İZMİR (A.A) - 22.09.2010 - Balık sezonunun bu yıl bereketli açıldığı, bu sayede hem balıkçıların hem de vatandaşın memnun olacağı bir sezon yaşanacağı bildirildi. Bu sene en çok hamsi, sardalye, palamut ile çinekopun bol ve ucuz olmasının beklendiği belirtildi. Türkiye'nin en büyük balık hallerinden olan ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çok sayıda bölgesine balık gönderen İzmir Balık Halinin Müdürü Kayhan Öztürk, ''Herkesin mutlu olacağı bir balık mevsiminin olacağını tahmin ediyoruz. Bu sene daha sağlıklı balık yiyebileceğiz. Denizlerde balığın çok olduğu söyleniyor. Aynı zamanda çiftliklerde de bol balık var'' dedi. Öztürk, balığın bol çıkmasıyla fiyatların da ucuz olacağını söyledi. Deniz balıklarının yanı sıra çipura, levrek gibi çiftlik balıklarının da daha fazla ilgi görmeye başladığını anlatan Öztürk, ''Bilim insanları Tarım Bakanlığının yeterli denetimi sağladığı düşüncesiyle çiftlik balıklarının artık deniz balığı kadar sağlıklı olduğunu saptıyor. Hatta yavaş yavaş deniz balığından daha sağlıklı hale gelir durumda. Üstelik fiyat olarak da daha uygun'' dedi. Kayhan Öztürk, balık hallerinde fiyatların piyasanın çok çok altında olduğunu, ancak tezgahlara ulaşana kadar üzerine nakliye, aracı gibi ek maliyetlerin eklendiğini kaydederek, ''Tüm Türkiye halleri için geçerli olan şu, buradan balık ucuz çıkıyor. Ama buradan 1 liraya çıkan balık dışarıda 3-4 liraya satın alınabiliyor. Bunun için aracıyı ortadan kaldırmak gerekir. Üreticiden doğrudan tüketiciye sunulması gerekir'' dedi. -BALIKÇILAR MEMNUN- Akman Balıkçılık firmasının sahibi Can Saldıran, sezonun yeni başlamış olmasına rağmen denizlerde balık sayısının iyi gittiğini belirterek, ''Ege'de durum iyi. Ama ilerleyen zamana ilişkin daha fazla beklentimiz var'' dedi. Şu günlerde hamsi ve sardalyenin bol miktarda çıktığını aktaran Saldıran, Karadeniz'de palamutun çok olacağının söylendiği ifade etti. Saldıran balık fiyatlarının geçen seneden biraz daha yüksek olsa da yine de balığın ucuz olduğunu kaydederek, ''Fiyatlar 10 sene öncesinin seviyesinde. Kıymanın kilosu 25 lira. En güzel sardalye 3-4 lira. Yani bir aileyi 3-4 liralık bir kilo sardalye doyurabilir'' şeklinde konuştu. Meltem Balıkçılık firmasının sahibi Şemsettin İnce de, geçen sezon avlanmanın 2-2,5 ay kadar uzatılmasının bu sezonu bir miktar olumsuz etkilemesine rağmen, yine de denizlerde balığın bereketli olduğunu söyledi. ''Balık bol, fiyatlar çok uygun. Hele kırmızı ete nazaran. Havalar serinledikçe balık daha da artar, özellikle yağmurlardan sonra hem balıkların boyu büyür, hem miktarı çoğalır'' diyen İnce, bugünlerde en çok hamsi, sardalye ve palamutun çıktığını bildirdi. İnce, ''Şu anda Ege'de hamsi akını var. Dikili, Sığacık tarafında epey güzel hamsi çıkıyor. Karadeniz'in hamsisi meşhurdur, ama bu sene hamsi bizde var'' diye konuştu. Halde hamsinin kasasının 20-40 lira arasında değiştiğini, kilosunun 2-2,5 liraya geldiğini belirterek, ''Buradan tüm Ege Bölgesi kentlerinin yanı sıra Ankara gibi diğer şehirlere de balık gidiyor. Oraya gidene kadar da nakliye ek maliyetler ekleniyor ve balığın fiyatı tezgahta burayla kıyasla çok daha yüksek oluyor'' dedi.