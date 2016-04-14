Balık avı yasağı yarın başlıyor

Balık avı sezonu yasağının yarın başlamasıyla birlikte 1 Eylül tarihine kadar büyük teknelerle avcılık yapılamayacak. Böylelikle eylül ayında "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılan balıkçılar için av sezonunu kapanacak.

NTV'nin haberine göre, av yasağıyla birlikte balıkçılar da teknelerini bakım ve onarıma alacak. İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, balıkçıların av sezonunu değerlendirdi.

"Bu yıl verimsiz geçti"

Bu yıl av mevsiminin çok zayıf ve verimsiz geçtiğini, umduklarını bulamadıklarını anlatan Gün, denizlerde bu yıl balığın az olduğunu söyledi.

Bu sezon en çok istavrit, hamsi, çinekop, mezgit, Akdeniz ve Karadeniz mezgiti avladıklarını ifade eden Gün, "Bu balıklar şu anda da var. Mesela bu sene palamut ile lüfer pek olmadı. Lüferin küçüğü sarı kanat bu sene çıkmadı. Diğer yıllarla karşılaştırma yaptığımız zaman bu yıl çok düşüktü" dedi.

Küçük teknelere yasak yok

Av yasağının yarın başlayacağını belirten Gün, "Şu an Kalkan mevsimi. Kalkan da dışarıda geliyor. Bizim burada az çıkıyor. Küçük amatör balıkçılara avlanmak yasak değil. Küçük boy teknelerle, oltayla balık avlamak yasak değil" bilgisini verdi.

Yaklaşık 10 yıl önce av yasağının 15-20 Mayıs'ta başladığını anımsatan Gün, şunları kaydetti:

"10 yıldır av yasakları 15 Nisan'da başlıyor. Eski dönemlerde mayısın 5’ine kadar avlanma devam ediyordu. Ondan sonra yasak başlıyordu. Şimdi bir ay öne alındı. Böyle daha iyi. Daha verimli oluyor, çünkü şu dönem balıkların yumurtlama dönemi. Bundan dolayı av yasağı büyük önem taşıyor. İnşallah umutlarımız av yasağının kalkacağı 1 Eylül tarihinde."