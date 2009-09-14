Balık artık dar gelirlinin gıdası değil

Dar gelirlinin gıdası olarak bilinen balık, koşulları, az miktarda avlanınca, fahiş denilebilecek fiyatlardan satılmaya başlandı.



Av yasağının sona erdiği 1 Eylülden itibaren ne Marmara, ne de Karadeniz'de umduğunu bulamayan balıkçılar, son günlerde Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Avlanan az miktarda balık, tezgahlarda fahiş denilebilecek fiyatlardan satışa sunuldu. İzmit Balık Pazarı'nda hamsi 10, istavrit 8, palamut (tane) 7-8, uskumru 13, mezgit 5, çupra ve levrek 12, sardalya 4 liradan alıcı buldu.



Fiyatların yükselmesinde olumsuz hava koşullarının yanı sıra balığın, sanayi ve evsel atıklardan kaynaklanan kirliliğin, rıhtım ve sahil dolgularının arttığı, aşırı avlanmanın yapıldığı İzmit Körfezi'ne girmemesinin, Karadeniz'de ve Marmara Denizi'nde istenen verime ulaşılamamasının, ÖTV'siz yakıt kullanmalarına rağmen balıkçıların kazançlarının her geçen sezon düşmesinin, personel ve diğer girdilerin yükselmesin de etkili olduğu öne sürüldü.



Bağırganlı Balıkçı Kooperatifi üyesi İsmail Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3-4 günden beri devam eden yağmur ve fırtına nedeniyle Kandıra ilçesi ve çevresinde balıkçıların Karadeniz'e açılmakta güçlük çektiğini, 40 dolayında balıkçı teknesinin kayıtlı olduğu kooperatifte, bazı teknelerin hava koşullarının daha elverişli olduğu Zonguldak açıklarında avlandığını belirtti.



Sezonun başlangıcından bu yana istenen verimi alamadıklarını, az miktarda palamut, lüfer ve torik avlayabildiklerini dile getiren Yalçın, “Ancak Karadeniz'de dip sularındaki emareler olumlu. Ramazan Bayramından sonra hamsi ve palamudun bol miktarda avlanacağını ümit ediyoruz. Tahminlerimiz doğru çıkarsa fiyatlar geriler. Hamsi ve palamut kadar olmasa bile istavrit ve mezgit için de umutluyuz” dedi.



Kirlilik ve gelişmiş sonar cihazlarının da yardımıyla yapılan yoğun avlanma sonucu balık türleri ve miktarlarında son yıllarda azalma olduğunu vurgulayan Yalçın, “Sezon verimli geçse bile avlanan bol miktarda balık, fiyatların düşmemesi için ya soğuk hava depolarında bekletiliyor ya da balığın az olduğu bölgelerde satışa sunuluyor. Böylece fiyatlar düşmüyor, dar gelirli geçmiş yıllarda olduğu gibi istediği kadar balık tüketemiyor” diye konuştu.



Balıkçı Ahmet İslamoğlu da eylül ayı sonuna doğru özellikle Karadeniz'de avlanacak balık miktarında artış olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.



Hamsinin şu anda yalnızca Çanakkale çevresinde az miktarda avlanabildiğini, Karadeniz'de ise henüz az da olsa hamsi avı yapılamadığını anlatan İslamoğlu, “Ay sonuna doğru özellikle Karadeniz'de hamsi, istavrit ve palamut avının artacağını, fiyatların gerileyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



