-BALIK ALIŞKANLIK YAPTI İZMİR (A.A) - 21.01.2011 - Türkiye'de balık çiftlik sayısının çoğalmasıyla tüketimi de arttı. 2004 yılına kadar 5 kilogram seviyesinde olan balık tüketimi 2010'da 8,5 kilograma yükseldi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, geçmişte Karadeniz'den avlanan balık miktarına bağlı olarak değişen tüketimin son yıllarda çiftliklerde yapılan üretimin etkisiyle yükselmeye başladığını ifade etti. Türkiye'nin özellikle çipura ve levrek ihracatındaki artışla birlikte kapasitesini artırdığını, bu artıştan iç piyasanın da yararlandığını kaydeden Kızıltan, çiftliklerin balık fiyatlarını halkın alım gücüne hitab edebilecek seviyeye çektiğini ifade etti. Çipura ve balığın yanında son yıllarda İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da alabalık çiftliklerinin de yaygınlaştığına dikkati çeken Kızıltan, ''Alabalığın yetiştirme süresinin daha kısa ve yem maliyetinin daha düşük olması, çiftlik sayısını hızla artırdı. Üretim bir anda yıllık 40 bin tondan 50 bin tona çıktı. Geçmişte Karadeniz'den balık çıkarsa tüketebilen bir çok vatandaş, istediği zaman ucuz ve taze balığa ulaşma imkanına kavuştu. Üretim arttıkça tüketimin de artacağını, kişi başı tüketimin de artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Tüketimini en hızlı artıran ülkeler arasındayız. Ancak henüz AB ortalamasının üçte birindeyiz'' dedi. Artışa rağmen Türkiye'nin alması gereken önemli bir mesafe bulunduğunu, üç tarafı denizlerle çevrili ve zengin iç su kaynaklarına da sahip olan bir ülke olarak potansiyelin çok gerisinde olduklarını söyleyen Kızıltan, Yunanistan'da yıllık 27 kilogram, AB ortalamasında ise 25 kilogramlık kişi başı tüketime ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kızıltan, Türkiye'nin özellikle çipura ve levrekte Avrupa pazarında hızla büyüdüğünü, levrekte pazar lideri olan Yunanistan'ı yakalamak üzere olduklarını ifade etti.