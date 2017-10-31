Balık adamlardan 'Ata'ya Saygı' dalışı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde balık adamlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için \'Ata\'ya Saygı\' dalışı gerçekleştirdi.

Çeşmeli balık adamlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir etkinlik düzenledi. Gazeteci Korcan Karar da etkinliğe katıldı. Özel dalış yapan 20 kişilik topluluk, deniz dibindeki Atatürk büstüne selam vererek, saygı duruşunda bulundu. Yaptıkları özel dalış hakkında bilgi veren Karar, \"Cumhuriyet Bayramı her yerde coşkuyla kutlanıyor. Biz Çeşmeli balık adamlar için 29 Ekim\'in ayrı bir önemi var. Yaklaşık 7- 8 yıl önce, Eşek Adası açıklarında, Ege\'nin barış dolu sularına, Yüce Atatürk\'ün bir büstünü indirmiştik. 29 Ekim Pazar günü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle o bölgede \'Ata\'ya Saygı\' dalışı yaptık\" dedi.

\'BALIK ADAMLARA BÖYLE BİR KUTLAMA YAKIŞIRDI\'

Çeşmeli balık adamların Derin Doğa Dalış Merkezi adlı bir kulübü olduğunu da belirten Karar, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye çapında, birçok ödül almış sualtı fotoğrafçısı arkadaşımız Murat Kaptan da Çeşme\'deydi. Çektiği sualtı fotoğrafları ile hem Türkiye\'de hem de yurtdışında birçok ödül almış bir sanatçı olan Murat Kaptan\'ın kamerası eşliğinde dalış yaptık. Sualtında büyük bir Atatürk\'lü bayrak açtık. Ayrıca Ege Denizi\'nin derinliklerindeki Atatürk büstünün önünde diz çökerek saygı duruşunda bulunduk. Atamıza asker selamı verdik. Çeşmeli balıkadamlar olarak Atamıza olan saygımızı, Cumhuriyet Bayramı\'nda özel bir dalış yaparak böyle göstermiş olduk. Çeşme, deniziyle ünlü. Biz balıkadamlara da böyle bir Cumhuriyet kutlaması yakışırdı. Cumhuriyet Bayramı coşkusu her yerde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bizler de Türk balık adamları olarak, deniz dibine yerleştirdiğimiz Yüce Atatürk\'ün büstünün önünde diz çökerek ve ona asker selamı vererek, Ege\'nin mavi, barış dolu sularında saygımızı gösterdik. Çeşme\'de böyle bir organizasyona imza attığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz.\"



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