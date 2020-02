Balık adamlar sualtı kültür mirasını koruyacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde 140 balık adamın katılımıyla Sualtı Kültür Mirası\'nın Korunması Eğitim Programı yapıldı. Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, programın dünyada ilk kez gerçekleştirildiğini belirterek, eğitimlerle Türkiye\'deki sualtı kültür mirasının daha iyi korunacağını söyledi.

Kemer\'de bir hafta süren \'Kemer Deniz Bilimleri Haftası\' etkinliklerinin son gününde Sualtı Kültür Mirasının Korunması Eğitmen Eğitim Programı düzenlendi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan program, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, UNESCO ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ile sualtı arkeolojisi akademisyenlerinin desteğiyle düzenlendi. 140 balık adam eğitmeninin katıldığı programda katılımcılara \'Denizlerin altında eserler nasıl korunur? Bu eserler 2863 sayılı yasa ile bakanlığa ve müzelere nasıl bildirilir? Ne şekilde bildirilir? Ne şekilde korunur? Ne şekilde fotoğraflanır? Bu anlatılanlar kendi öğrencilerine nasıl aktarılır?\' konuları anlatıldı.

\'BÜTÜN DÜNYADA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR\'

ICOMOS\'a bağlı Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, \"Bu program bütün dünyada ilk kez gerçekleştiriliyor. Çünkü Türkiye çok önemli kültür mirası zenginliğine sahip bir ülke. Denizlerimizin derinliklerinde her döneme ait kalıntılar, mutlak korunması gereken değerlerimiz karşımızda. İşte Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu\'nun da önümüzdeki aydan itibaren uygulamaya başlayacağı bu program Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından bu bahsedilen değerlerin korunması nasıl gerçekleştirilebilir, bütün balık adamlar bunları nasıl koruyabilir, dünyaya örnek bir uygulama şeklinde bu programa başlamış durumda\" dedi.

\'ON BİNLERCE BALIK ADAMLA KORUMAYA BAŞLAYACAĞIZ\'

140 balık adam eğitmeni ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu eğitmenlerinin programa dahil olduğunu vurgulayan Hakan Öniz, \"Biz Türkiye\'deki 8 bin 500 kilometrelik kıyıyı, yalnızca 3-4 akademisyenle değil, binlerce, on binlerce balık adamla korumaya başlayacağız. Sualtı mirasının koruyucularının sayısı Türkiye\'de rekor artışa şahit olacak. Şimdiden 140 balık adam eğitmeni bu eşsiz koruma gücüne katılmış durumda\" diye konuştu.

