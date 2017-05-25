'Balık adam'ın hedefi 2020 Tokyo olimpiyatları

Doğuştan 2 kolu olmayan 22 yaşındaki Beytullah Eroğlu, yüzme sporuyla hayata yeniden bağlandı. Kahramanmaraş'ta Mustafa-Fatma Eroğlu çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Beytullah, 7 yaşına kadar evden dışarı çıkmadı. İçine kapanık tavırlarıyla dikkati çeken ve kimseyle konuşmayan küçük Beytullah, babasının ısrarıyla okula gitti ve ayaklarıyla yazı yazmaya başladı.

Hedefinin Tokyo'da zirveye çıkmak olduğunu vurgulayan Beytullah, "Bana yüzmeyi öğreten herkese teşekkür ediyorum. Bütün engelli arkadaşlarıma yüzmeyi tavsiye ederim, başaracaklarına inansınlar, azmederlerse benim gibi başarırlar. Köşelerine çekilip oturmasınlar. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için hazırlanıyorum. Günde 7 saat antrenman yapıyorum. En büyük hayalim olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı dalgalandırmak.'' diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız bana 'balık adam' diyor"

Beytullah Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine büyük destek verdiğini dile getirdi.

Türkiye'ye birçok madalya kazandıran Beytullah, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sporla öz güvenim arttı. 'Kolların nerede?' diye soranlara 'Ağırlık yapıyordu evde bıraktım.' diyorum. Bana hedeflerime ulaşmam konusunda her türlü desteği veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Arjantin dönüşünde Cumhurbaşkanımız ile konuşma fırsatı buldum. Cumhurbaşkanımız bana 'balık adam' diye hitap ediyor. İmkanlarımın yetersiz olduğundan bahsettim. Kendisi de bana her konuda destek oldu."

Yüzmeye başladığı günleri de anlatan Eroğlu, "Hocam bana yüzebileceğimi söyleyince hem korktum hem de 'Nasıl olur?' dedim. 'İki kolu olmayan biri nasıl yüzer.' diye düşündüm. Bana özel bir bot hazırlandı. Kollarım olmadığı için suda duramıyordum. Sonra bot üzerinde yüzmeyi ve tekniğini öğrendim. Bir süre sonra su ile baş başa kaldım. Su üzerinde durmayı başarabilmem tam 6 senemi aldı. Çok zorlu ve yıpratıcı bir süreçti benim için ama yüzmeyi öğrendim. Tahmin bile edemeyeceğiniz kadar zor ama imkansız değil. Sonunda başardım.'' ifadelerini kullandı.