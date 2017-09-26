Bali'de yanardağ paniği devam ediyor: Tahliye edilenlerin sayısı 75.000'i aştı

Çeviri - Gonca Tokyol

Endonezya'nın turistik Bali adasındaki aktif yanardağ Agung'un patlama emareleri göstermesinin ardından bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 75 binin üzerine çıktığı belirtildi. Yetkililer sayının artabileceğini ifade etti.

Agung dağının çevresindeki ‘yüksek risk bölgesi’nin yarı çapının 12 kilometreye yükseltildiğini kaydeden Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bu alanın dışında kalan insanların da evlerini terk etmeye başladığını söyledi.

Ağustos ayından bu yana beyaz duman yükselen Agung dağının bulunduğu bölge, günlerdir depremlerle sarsılırken, uzmanlar ise sismik hareketliliğin artmasının volkanın patlamasına işaret ettiğini söylüyor.

Evlerinden tahliye edilen binlerce kişin geçici barınaklarda, spor salonlarında, köylerdeki konuk evlerinde, akrabaları ya da arkadaşlarının evlerinde kalırken, birçok turistin olası bir patlama halinde adada mahsur kalma ihtimallerine karşı seyahatlerini yarıda kestiği belirtiliyor.

"Sadece dua ediyoruz"

Associated Press’e konuşan Wayan Merta, köyünün dağa 6 kilometre mesafede olması sebebiyle ilk tahliye edilenlerden biri olduğunu belirterek, “Evdeki sığırımızı çoktan sattık çünkü onu orada, hiçbir şeyin ortasında bırakmaktan daha iyi olduğunu düşündük. Dağın patlayacağını hissediyorum ama kimsenin kesin bir fikri yok, sadece dua ediyoruz” dedi.

Pasifik’teki tektonik plakaların “ateş çemberi" adı verilen kesişim noktasında yer alan Endonezya’ya bağlı, ‘balayı adası’ olarak da bilinen Bali’nin turistik merkezi Kuta'ya 75 km uzaklıkta bulunan 3 bin metre yükseklikteki volkan son olarak 54 yıl önce lav püskürtmüştü. Dağ, yaklaşık bir yıl boyunca aktif kalırken, püsküren küller 20 kilometre yüksekliğe kadar ulaşmış ve yaklaşık 1000 kilometredeki Jakarta’da bile etkili olmuştu. 1963 yılında meydana gelen felakette binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.