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Bali'de 'ayaküstü' Suriye zirvesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye mesajlarını Endonezya'da verdi

08 Kasım 2012 11:56

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen 5. Bali Demokrasi Forumu'nda, programında olmamasına rağmen, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad'la bir araya geldi.

İki lider yemek salonuna yürüyerek birlikte geçtiler. Yolda sohbet etmeye başlayan iki lider görüşmesini önce masanın başında daha sonra da yemek esnasında da sürdürdü. İki liderin sohbetinin ana gündem maddesinin Suriye olduğu iddia edildi.

İki lider yine programında olmamasına rağmen geçen ay Bakü'de yine bir araya gelmiş ve Ahmedinecad, Erdoğan'a Akçakale'ye düşen top mermileri konusunda Türkiye'nin gösterdiği reaksiyon konusunda ''Size bu konuda hak veriyoruz ve destekliyoruz'' demişti.

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