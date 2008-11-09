Bali bombacıları idam edildi, ülke karıştı

Endonezya’nın Bali Adası’nda 2002 yılında düzenledikleri bombalı saldırılarda 202 kişinin ölümüne yol açan 3 İslamcı militanın kurşuna dizilerek idam cezalarının infaz edildiği bildirildi.



Haber ilk olarak dün TvOne televizyonu, adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak duyurdu. Haber daha sonra geç saatlerde Endonezya hükümeti tarafından doğrulandı.

Beş yıl önce idam cezasına çarptırılan İmam Samudra (38) ve Amrozi Nurhasim (47) ile “Muhlas” olarak bilinen ağabeyi Ali Gufron’ın (48), dün yerel saatle gece yarısından sonra 00.15’te Nusakambangan Adası’nda kurşuna dizilerek idam edildikleri belirtildi. AFP’ye bir kaynak, üç mahkûmun idama götürülürken, Tekbir (Allah’u Ekber) getirdiklerini bildirdi. Turistik Bali Adası’nda 12 Ekim 2002’de gece kulüplerine düzenlenen bombalı saldırılarda, 88’i Avustralyalı 164 yabancı, 38’i Endonezyalı toplam 202 kişi yaşamını yitirmişti.



İdamların ardından infial



Militanların cenazelerinin toprağa verilmesi sırasında olaylar çıktı ve göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Militanların Endonezya'nın çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu Java bölgesindeki köylerinde düzenlenen cenaze törenlerinde radikal grupların polisle çatıştığı ve idam edilen 3 terörist için 'şehitler' pankartlarının açıldığı bildiriliyor.

İdamların ardından, ülkeye giden batılı turistlere yönelik yeni eylemler yapılabileceğinden endişe edilirken Avustralya, İngiltere ve ABD, vatandaşlarına Endonezya'ya gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

