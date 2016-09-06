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Spor

Bale oynuyor Galler kazanıyor

Euro 2016'da son dörde kalan Galler'in yıldızı Bale, Dünya Kupası elemelerinde Moldova ağlarına iki gol bıraktı

06 Eylül 2016 22:50

Euro 2016'da attığı üç golle tarihinde ilk kez katıldıkları turnuvada ülkesi Galler'i son dörde taşıyan Gareth Bale, dün de Moldova ağlarına iki gol bıraktı.

Euro 2016'da sürpriz bir şekilde yarı finale çıkan Galler'in bu başarısındaki en büyük pay Gareth Bale'e aitti. Real Madridli yıldız, 2018 Dünya Kupası yolunda çıktıkları ilk maçta da yine takımını galibiyete taşıdı. Moldova'yı 4-0 yenen Galler'de iki gol de Bale'den geldi.

Bale, milli forma altındaki 24. golüne ulaştı. Rekor ülkenin efsanevi futbolcularından Ian Rush'a ait. Arada da 4 gol kaldı.

Teknik direktör Chris Coleman da Bale'e inanıyor: "Bale rekoru kıracak. Bale neredeyse iki yılda bu sayıya ulaştı. Önünde daha nice yıllar var.

Euro 2016 elemelerinde 7 gol atan Bale'in son 31 maçta 21 golü var.

 

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