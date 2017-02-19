Bale bıraktığı yerden; 88 gün sonra sahalara golle döndü

La Liga'nın 22. haftasında Espanyol'u konuk eden Real Madrid, üç ay sonra sahalara dönen Gareth Bale ve Morata'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Zinedine Zidane yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Espanyol'u iki golle geçerek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Arka arkaya 42 maç gol atarak 1952'de kırılan kulüp rekorunu egale eden eflatun beyazlılarda 22 Kasım'da oynanan Sporting Lizbon maçından beri sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Gareth Bale sahalara golle döndü.

Maçın 33. dakikasında Isco'nun asistinde Morata'nın golüyle öne geçen lider Madrid, 83. dakikada yine Isco'nun asistinde Bale ile farkı ikiye çıkardı ve 2-0'lık galibiyetle haftayı kayıpsız geçti.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltirken, üst üste ikinci yenilgisini alan Espanyol 32 puanda kaldı.