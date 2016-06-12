Bale attı, Galler kazandı: 2-1

Euro 2016 B Grubu'nda Galler, Slovakya'yı 2-1 mağlup etti.

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu maçında Galler, Slovakya'yı 2-1 mağlup etti.

Bordeaux Stadı'nda oynanan maçta Galler'in gollerini 10. dakikada Gareth Bale, 81. dakikada Hal Robson-Kanu atarken, Slovakya'nın tek golü 81. dakikada Ondrej Duda'dan geldi. Karşılaşmada, geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch da forma giydi. Maça yedeklerde başlayan Stoch, 83. dakikada Vladimir Weiss'in yerine oyuna dahil oldu.

Galler, bu galibiyetle şampiyonaya 3 puanla başladı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Hamsik orta sahada kaptığı topla dört rakibinden sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleciyi aşan topu Davies son anda çizgiden çıkarttı.

8. dakikada Ramsey'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Kozacik'in yumruğu kısa düştü. Slovakya ceza sahasında yaşanan karambolde top en son Allen'den dışarıya çıktı.

10. dakikada Gareth Bale'in serbest vuruştan golüyle Galler 1-0 öne geçti. Kariyerindeki ilk milli golünü Slovakya'ya atan Bale, Galler'in Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk golünü de kaydetti.



20. dakikada Weiss uzaklardan şansını denedi ama çerçeveyi bulamadı.

31. dakikada Hrosovsky yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gördü.

39. dakikada Hızlı gelişen Galler atağında Allen, sağ kanatta uygun durumdaki Ramsey'i gördü. Ancak Arsenalli oyuncu çok kötü bir orta yaparak topu auta gönderdi.

45. dakikada Hamsik'in ortasında Skrtel uygun durumda topa dokunamadı. Yerde seken top direğin hemen yanından auta gitti.

İlk yarı 1-0 Galler'in üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı başladı.

51. dakikada Sağ kanattan Ramsey'nin kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Kozacik'te kaldı.

55. dakikada Weiss'ın harika pasında Mak uygun pozisyonda kötü vurdu.

57. dakikada Bale'in kafa vuruşunda Kozacik güçlükle topu çeldi.

60. dakikada Slovakya'da Hrosovsky'nin yerine Duda, Duris'in yerine Nemec girdi.

GOL 61. dakikada Duda oyuna girer girmez golü attı. Asist Mak'tan geldi.

63. dakikada Weiss'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.



64. dakikada Kucka'nın uzaklardan sert şutunu kaleci Ward güçlükle çeldi.

71. dakikada Wiliams'ın yerine Kanu oyuna dahil oldu.



73. dakikada Kanu'nun ortasında Ramsey bomboş pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.



78. dakikada Mak sarı kart gördü.



80. dakikada bu kez Weiss sarı kart gördü.



81. dakikada Kanu'nun golüyle Galler 2-1 öne geçti. Asist Ramsey'den.



83. dakikada Kucka sarı kart gördü. Weiss oyundan çıktı Stoch oyuna girdi.



86. dakikada Nemec'in kafa vuruşunda top direkten döndü.



88. dakikada Ramsey çıktı, Jazz Richards oyunda.



90+1'de Skrtel sarı kart gördü.



Karşılaşma Galler'in 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.